С высокой точностью поражают цели: самоходные гаубицы М109А3 от Норвегии уже на передовой – Залужный (фото)

С высокой точностью поражают цели: самоходные гаубицы М109А3 от Норвегии уже на передовой – Залужный (фото)

Воины ВСУ с легкостью за одну неделю овладели М109А3.

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов — то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов — руль, вместо механической — коробка автомат. Для зимнего времени, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей", — пояснил он.

Что касается технических характеристик, как отметил главнокомандующий ВСУ, то гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах.

Воины ВСУ с легкостью за одну неделю овладели М109А3.

"Очень благодарен норвежскому народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", – резюмировал Залужный.

Напомним, украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

Бахмут сдерживает наступление оккупантов: как выживают люди в городе на линии огня

Читайте также: