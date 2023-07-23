С завтрашнего дня в Киеве вернут платную парковку: что изменится

Оплатить услугу через приложение "Киев Цифровой" можно в несколько шагов.

В Киеве с завтра вернут платную парковку. Отмечается, что оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни – парковка остается бесплатной.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации.

Оплатить услугу через приложение "Киев Цифровой" можно в несколько шагов:



1. Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».

2. Выберите номер авто из списка или укажите его.

3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.

4. Щелкните «Начать парковку». Начнется счет времени.

5. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.

Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.

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"Списание средств осуществляется автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца. Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки", — говорится в сообщении.



Отмечается, что на муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом – вызывайте полицию.

Ранее в центре Киева водитель автомобиля Mercedes избил водителя эвакуатора, потому что ему не понравилось, что транспорт загородил проезд.

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