С завтрашнего дня в Киеве вернут платную парковку: что изменится

Оплатить услугу через приложение "Киев Цифровой" можно в несколько шагов.
В Киеве с завтра вернут платную парковку. Отмечается, что оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни – парковка остается бесплатной.
Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации.
Оплатить услугу через приложение "Киев Цифровой" можно в несколько шагов:
1. Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».
2. Выберите номер авто из списка или укажите его.
3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
4. Щелкните «Начать парковку». Начнется счет времени.
5. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.
Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.
"Списание средств осуществляется автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца. Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом – вызывайте полицию.
Ранее в центре Киева водитель автомобиля Mercedes избил водителя эвакуатора, потому что ему не понравилось, что транспорт загородил проезд.
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