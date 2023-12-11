"С железом масштабные проблемы": Дикий озвучил потери техники РФ на войне

Украинские защитники уничтожают 100-150 российских танков за разные месяцы, бывает даже до 200.

Об этом сообщил политический и военный аналитик, ветеран АТО, экскомандир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, проблемы с техникой оказались настолько масштабными, что россияне не ожидали этого сами.

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"Начнем с такого простого примера, как танк. 20 новых — это все, что производит российская оборонка, якобы переведенная на военные рельсы, в три смены работы, чуть ли не как на Вторую мировую. Так вот, 20 условно новых машин в месяц, поэтому что для того чтобы их собрать, часть деталей снимают со старых советских", — говорится в сообщении.

Он добавил, что россияне со склада в месяц добавляют 20 новых, 50 расконсервированных – 70 машин.

"Эта разница между дебетом и кредитом растет ежемесячно и плюсуется. По артиллерийским системам картина еще ярче. До 10 новых мы способны выпускать, до 300 мы в месяц уничтожаем", — говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Этого наша страна получит два военных корабля.

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