Садовой сообщил, как Львов восстанавливается после ракетных ударов и в каких районах сложнее всего со светом

Во Львове по состоянию на 19:30 понедельника, 10 октября, электроэнергия возобновлена в 35% города.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его данным, самая сложная ситуация с электричеством в Сиховском, Лычаковском и Галицком районах.

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Что касается воды, то ее нет сейчас в 50% города. В тех микрорайонах, где нет еще полноценного водоснабжения, завтра, 11 октября, с утра будут ездить водовозки.

Детские сады завтра работают в режиме дежурных групп. Как уточнил Садовой, уроков в школах не будет, но учителя будут работать.

По словам мэра Львова, если горожанам не с кем оставить ребенка, то можно привести в учебное заведение.

"Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию. Информацию о работе электротранспорта дадим немного позже", — написал Садовой.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал сделать дома запас еды и воды.

Как сообщалось, во Львове 10 октября в результате взрыва временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работает треть светофоров.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября российские оккупанты начали массированную атаку почти всей Украины. Сообщалось об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Первый обстрел Львова был зафиксирован около 9 часов утра. Около 11 утра Львов вторично атаковали российские ракеты.

Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, Россия выпустила за сегодня 15 ракет по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 — попали в энергетические подстанции.

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