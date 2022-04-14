"Сакральная дата": в Минобороны спрогнозировали действия России в Украине после 9 мая

Оккупанты продолжают накапливать военную силу для наступления.

В Минобороны Украины не ожидают, что после 9 мая Россия прекратит боевые действия, ведь этот день, а также День независимости – две ключевые даты для россиян, "когда они пытаются больше пакостей нам сделать, поэтому, возможно, это и не безосновательно".

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

Она подчеркнула, что оккупанты продолжают накапливать военную силу для наступления на Украину. Киев тоже остается целью врага и угрозы сохраняются для всей страны.

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"У врага была амбиция пройтись 9 мая по Киеву – и, пожалуй, из тех планов и слухов сейчас идет такая интерпретация, что до 9 стоит подождать…" – сказала Маляр.

Она объяснила, что почерк российского КГБ и армии состоит в том, что они все пытаются приурочить к каким-либо историческим датам.

"А 9 мая – это для них сакральная дата, они всю героизацию своего государства строят на этой дате. День независимости и 9 мая – это для них две ключевые даты, когда они пытаются больше пакостей нам сделать, поэтому, возможно, это и не безосновательно", – отметила заместитель министра.

Напомним, из перехваченных телефонных разговоров российских оккупантов стало известно, что если им не удастся выполнить поставленную задачу в войне до 10 мая, "Путин приказал с землей все сравнять".

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