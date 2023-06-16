Сальдо рассказал, как у него летело более десяти высокоточных английских ракет

Херсонский гауляйтер разродился бредом об объявленной на него "охоте".

Ставленик российских захватчиков на временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрел ВСУ по военным объектам врага на Арабатской Стрелке и в Железном порту был направлен против него.

Ролик, на котором херсонский гауляйтер, тяжело подбирая слова, несет чушь, публикуют на пропагандистских Telegram-каналах.

В частности, Сальдо почему-то решил, что приказ "осуществить на него охоту" отдал лично глава украинской военной разведки Кирилл Буданов по поручению, конечно же, президента Зеленского.

“Выпущено более десяти ракет точного действия. И выпущены они были только с одной целью – найти и уничтожить меня. Но при этом всему пострадали "мирные жители". Были разбиты объекты в Железном порту и на Арбатской стрелке”, – пафосно заявил он.

Интересно, что свое видео Владимир Сальдо записал находясь в российском Петербурге на фоне крейсера "Аврора" — одного из главных символов советской эпохи.

Напомним, по данным OSINT-разведчика Benjamin Pittet, украинские ракеты поразили штаб российской оперативной группировки "Днепр" на Арабатской стрелке, располагавшейся на базе отдыха "Бригантина". Туда в апреле 2023 г. приезжал президент России Владимир Путин.

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