Саломе Зурабишвили сообщила, сколько россиян бежали в Грузию от мобилизации

После начала объявленной в РФ мобилизации около 700 тысяч российских мужчин бежали в Грузию, 600 тысяч из которых позже уехали в страны Европы, Турции или Армении.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она уточнила, что всего около 100 тысяч россиян остались на территории Грузии. В целом, по ее словам, в Грузию бежали россияне, не желающие воевать и быть мобилизованными. Наплыв иностранцев, как говорит президент, для Грузии вызов.

"После призыва президента России Владимира Путина к военной мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу Грузии. 600 000, вероятно, выехали в разных направлениях, в соседние Армении, Турцию и европейские страны. Около 100 000 остались", — сказала Саломе Зирабиш в эфире радиостанции France Inter.

В то же время украинских беженцев в Грузии, по данным лидера страны, сейчас до 30 тысяч человек. Кроме того, ранее страна продлила на шесть месяцев программу помощи украинским беженцам.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили допускает возможность пересмотра безвизового режима с Россией из-за наплыва россиян в страну после объявления в сентябре мобилизации.

Уже в сентябре россияне начали массово жаловаться на отказы во въезде в Грузию : не важно ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие договора на аренду жилья.

Напомним, российская оппозиционерка и телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в Грузии из-за лозунга "Слава Украине". Россиянка Собчак доказывала владельцу ресторана, что "они притесняют людей по национальному признаку". Тот в свою очередь сказал, что она все равно не смогла бы попасть в его заведение:

"У нас есть пункт "Я никогда не голосовал за Путина". А ведь мы все знаем, что вы голосовали. Даже если вы там поставите галочку, это будет ложь".

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