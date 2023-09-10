"Салют и фейерверки" в Соледаре: ВСУ уничтожили склады РФ с боеприпасами и горючим — видео

ВСУ продолжают уничтожать военные запасы оккупационной армии РФ.
В Соледаре Донецкой области произошел "салют" на складах с боеприпасами и горючим оккупантов. На видео результат успешной работы ВСУ, украинских "Градов" и 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Північ".
"В Соледаре оккупанты отметили День утилизации боеприпасов и горючего. Фейерверк и "шашлыки" обеспечили украинские "грады". Праздничная видеосъемка — от аэроразведок 30 ОМБр "Команда Вялого", — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области оккупанты обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами — двое погибших.
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