Сама себя демилитаризировала: Жданов перечислил "достижения" России за 6 месяцев войны в Украине

Шестой месяц РФ не имеет побед ни на одном направлении.

С начала апреля по конец июля 2022 года фронт практически не двигался. Россияне скрылись из-под Киева, позорно бросив полк элитного спецназа в Гостомеле. ВСУ ликвидировали спецназ ГРУ даже без пленных.

Военный эксперт Олег Жданов так начал перечислять потери армии оккупантов.

"Снята осада с Сум и Чернигова, Харьков отбит полностью, российских войск вокруг Харькова практически нет до самой границы. Взятие Николаева и Одессы провалилось. Флагман Черноморского флота был потоплен с помощью отечественного ракетного комплекса "Нептун"", — продолжил эксперт.

По его словам, ВСУ подошли к рекорду (после Второй мировой войны) по тонажности потопленных кораблей противника.

Также известно о четырех российских генералах, погибших в этой войне.

"Более десятка высших офицеров не появляются из зимы. Следов от них нигде не обнаружено", — отметил Жданов.

Также эксперт отметил и поражение РФ в мире в экономической отрасли.

"Санкции работают. Европа находит альтернативные источники газа. Сегодня Норвегия заполнила весь рынок газа на европейском континенте. Европа входит в зиму с рекордным наполнением газовых хранилищ. Более чем на 80% на территории Европы заполнены газовые хранилища. Поэтому газовый шантаж не привел ни к чему. У России нет союзников в мире", — добавил эксперт.

Жданов подчеркнул, что никаких "котлов", так и не произошло.

"Армия Украины не дает оказать никаких побед РФ, кроме взятия разбомбленных руин", — отметил он.

Статистика потерь РФ в войне против Украины, по данным Института изучения войны и британской разведки, составляет 80 тысяч человек. Это убитые, раненые и пропавшие без вести.

Напомним, российские военные завезли в временно оккупированный Мелитополь Запорожской области химические лаборатории и готовятся к новым провокациям на ЗАЭС. Посредством этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

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