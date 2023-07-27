Самая большая атака по Одессе: найдена еще одна жертва через несколько дней после ракетного удара

Тело женщины обнаружили возле разрушенного частного дома на одной из улиц города.

В Одессе нашли тело женщины, погибшей 23 июля в результате российской ракетной атаки по городу.

Об этом в Одесском горсовете сообщили 27 июля.

"Стало известно еще о одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Парковой. Личность погибшей устанавливается", – говорится в заявлении мэрии.

Что известно об атаке по Одессе 23 июля

Российские захватчики 23 июля выпустили по Одессе не менее пяти видов ракет, в результате чего сначала было известно об одном погибшем и 19 пострадавших. Оккупанты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, жилым домам, памятникам архитектуры, историческому центру города и Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

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