Самая большая насильственная аннексия в Европе с 1945 года: зачем Путин забирает земли у украинцев

Путину нужно провозглашение аннексии оккупированных территорий, чтобы контрнаступление ВСУ представить как нападение на Россию.

Планируемое на пятницу "соглашение о присоединении" украинских областей станет крупнейшей насильственной аннексией в Европе с 1945 года.

Об этом пишет издание CNN.

Так называемые референдумы являются нарушением международного права, а их результаты не признают даже давние союзники России. Однако аннексия имеет значение, прежде всего, давая понимание намерений Путина и перспектив развития войны.

CNN цитирует Александра Баунова из Фонда Карнеги, который на прошлой неделе сказал, что послание Кремля имеет следующее содержание: "Вы решили воевать с нами в Украине, а теперь попытайтесь воевать с нами в самой России".

Конечно, в первую очередь речь идет о доктрине применения ядерного оружия, которое РФ может использовать в случае угрозы его территориям. Источники издания также подтвердили, что ядерная угроза усилилась, но пока нет признаков, что Россия применит такое оружие в ближайшее время. Пока шантаж Путина не действует, ведь Украина только усилила контрнаступление, а Запад продолжает оказывать помощь ― США только что анонсировали новую партию высокотехнологичного оружия для ВСУ.

Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей Украины. Он ссылается на "результаты" псевдореферендума.

В РФ заявляют, что в случае незаконного присоединения украинских земель Россия сможет защищать их как свои, то есть власти могут объявить мобилизацию или даже привести в боевую готовность ядерное оружие.

Аннексия территории — это процесс насильственного присоединения территории другого суверенного государства в одностороннем порядке. Аннексия является противозаконным действием, нарушением международных прав. Такое явление влечет международно-правовую ответственность — санкции, например.

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