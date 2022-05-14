Самая большая победа кибервойны: хакеры рассказали, как им удалось сломать Rutube

Хакерам удалось сломать российский видеохостинг Rutube.
Российский видеохостинг сломали только два хакера. Они удалили внутреннюю и внешнюю инфраструктуру платформы и весь контент.
Об этом сообщает украинская ИТ-Армия.
Украинские ИТ-специалисты отметили, что они уничтожили Rutube с тем, чтобы ограничить российскую пропаганду о войне в Украине.
Известно, что российскую платформу "положили" два хакера всего за несколько дней. Хакеры отметили, что их целью также было предотвращение трансляции российского парада, поскольку Россия сейчас продолжает традиции фашизма и нацизма, манипулируя памятью погибших во Второй мировой войне.
Хакеры отметили, что они уничтожили всю инфраструктуру платформы и контент, систему документооборота, информацию об администраторах и сотрудниках. Также специалисты повредили все системы: начиная от базы данных и до системы поиска контента и рекламного модуля.
Ранее хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг Ruтube и заявили, что он пропал навсегда.
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