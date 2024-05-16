Самая большая угроза со стороны России: в ВСУ обратились к украинцам с важным заявлением

Мобильные платформы, такие как "Бал" и "Бастион" можно быстро перемещать.

Наибольшей угрозой для Украины со стороны России являются тактические ракетные комплексы, такие как "Искандер" или "Бал" и "Бастион".

Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, 16 мая.

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Как он начал, это мобильные платформы ("Бал" и "Бастион" — ред.), которые можно быстро переместить. В этом есть тяжесть их отслеживания и уничтожения.

"Однако днем они редко прибегают к подобной тактике. Хотя как раз вчера (15 мая — ред.) по Николаеву они били "Искандером", в результате чего у нас 6 гражданских пострадавших. Всегда надо считать, что они в готовности к нанесению, но есть нюансы" .Чтобы применить морские носители крылатых ракет их нужно вывести в море", — предупредил Плетенчук.

Напомним, по данным амерканских СМИ, Украина сбивает гораздо меньше российских ракет: военный эксперт полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник назвал причину.

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