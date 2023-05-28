Самая массированная атака дронов за время войны: почему россияне снова взялись за "шахеды"

Последняя массированная атака России состоявшейся ночью 28 мая дронами свидетельствует о том, что Кремлю удалось наладить стабильную цепочку поставок "шахедов" из Ирана.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии "24 канала".

По словам эксперта, крылатых или баллистических ракет у россиян осталось немного. Ведь военно-промышленный комплекс врага не в состоянии производить достаточное количество ракет для покрытия расходов на войну с Украиной. Именно поэтому они запаслись большим количеством дронов, чтобы покрыть этот дефицит.

По его мнению, российская армия пытается действовать, равно как советская: воюет количеством и берет массовостью.

"Есть информация, что они наладили с Ираном стабильные поставки. Дроны-камикадзе поступают Каспийским морем и после этого их размещают, как и на территории России, так и Беларуси", – отметил Крамаров.

Напомним, в ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве и центральных областях. РФ атаковала Украину 59 "шахедами". Удалось сбить все, кроме одного.

Во время удара вражескими дронами в Киеве погиб 41-летний мужчина. Президент Владимир Зеленский сообщил подробности мощнейшего удара дронами по Киеву. Также он сообщил, что, к сожалению, есть попадания на Житомирщине.