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Самая массированная атака по Украине с 24 февраля: Россия выпустила сегодня 100 ракет

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Самая массированная атака по Украине с 24 февраля: Россия выпустила сегодня 100 ракет

Фото: ТСН.ua

Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля.

Российская армия во время массированной атаки во вторник, 15 ноября, выпустила по Украине около 100 ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Выпущено уже 80 ракет, 20 еще летит. Оккупанты превзошли 10 октября. Но наши силы ПВО работают. Есть збития", — рассказал Игнат.

Он отметил, что это самая массированная ракетная атака по Украине с 24 февраля.

Напомним, масштабная воздушная тревога в Украине продолжается уже более пяти часов. За это время во многих регионах раздались взрывы, есть прилеты. По состоянию на 17:40 известно об одном погибшем в результате попадания ракеты по жилому дому в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
13к
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