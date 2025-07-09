Обстрел Украины / © Владимир Зеленский

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Россия совершила рекордную за все время полномасштабной войны воздушную атаку на Украину. За сутки враг выпустил 741 воздушную цель, в том числе более 300 дронов-камикадзе типа «Шахед» и ракеты «Кинжал» и «Искандер».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это самая большая воздушная атака в сутки — 741 воздушная цель. 728 дронов разных типов, из них свыше 300 — это „шахеды“, и 13 ракет — „кинджалы“ и „искандеры“. Большинство целей было сбито», — подчеркнул глава государства.

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© Владимир Зеленский

Украинская противовоздушная оборона применила дроны-перехватчики и мобильные огневые группы. В результате удалось уничтожить десятки враждебных целей в разных регионах. По словам президента, технологию перехвата масштабируют.

Под авиационный и дроновый удар попали сразу 11 областей. Наибольшие разрушения получил Луцк.

© Владимир Зеленский

Президент назвал массированную атаку демонстративной, ведь она произошла именно тогда, когда шли переговоры о возможном прекращении огня.

© Владимир Зеленский

«Очередное доказательство того, что нужны санкции — болезненные санкции против российской нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами», — сказал Зеленский.

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© Владимир Зеленский

Он призвал к вторичным санкциям против стран и компаний, продолжающих покупать российские энергоносители.

© Владимир Зеленский

«Партнеры знают, как надавить так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не о новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать», — добавил глава государства.

© Владимир Зеленский

Напомним, в ночь на 9 июля российские войска совершили массированную атаку по нескольким регионам Украины. В результате ударов пострадали Житомирская, Хмельницкая и Волынская области.

В Житомирской области зафиксированы многочисленные повреждения — в частности, занялись пожары, пострадали производственные помещения столярного цеха и хозяйственные сооружения. Также в двух многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла.

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В Хмельницкой области в результате атаки поврежден один частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Самый масштабный обстрел зафиксирован в Волынской области. Основная часть дронов и ракет была направлена на Луцк. В воздушном пространстве региона зафиксировано около 50 беспилотников и пять ракет.