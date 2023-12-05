"Самая обстреливаемая дорога": волонтер рассказал, как установил "главную елку страны" под Бахмутом (видео)

В 6 километрах от Бахмута появилась "главная елка страны" — ее установил волонтер Евгений Ткачев.

Соответствующее видео он опубликовал на Facebook.

"Верю, что точка напоминания о Рождестве поднимет настроение и даст надежду многим, кто будет проезжать мимо нее в нескольких километрах от фронта, уезжая на ноль у Бахмута ", — написал сам Ткачев в собственном сообщении.

В комментарии “УП. Жизнь Евгений Ткачев рассказал, что взял елку на чердаке в разрушенном доме своего сына. Он установил ее на перекрестке трассы Времен Яр — Константиновка — Бахмут еще 24 ноября. На небольшом деревце повесили новогодние желто-синие украшения.

“Я понимал, что у некоторых военных, которые будут проезжать здесь, это может быть последняя елка в жизни. Потому что фронт, потому что гибнут наши герои. И хотел хоть немного улучшить им настроение, напомнить о Рождестве», — рассказал волонтер.

Фото елки распространили Сухопутные войска ВСУ в соцсетях и окрестили деревце "главной елкой страны".

Некоторым другим военным тоже понравился этот символ.

"Главная елка страны украшает ваш Новый Год — 6 км Бахмут", — подписал фото Roman Docent.

Идею Евгения Ткачева поддержали в комментариях.

“Спасибо за елочку, поднимает настроение всякий раз, когда проезжаем мимо. Даже сфотографироваться удалось, будем беречь ее», – ответила волонтеру военнослужащая Анастасия.

Скриншот/Facebook

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram написал : “Невозможно представить космические цифры всего того, что привезли на фронт волонтеры почти за 10 лет войны. С вашим днем, друзья! Без вас никак!

Напомним, сейчас активные боевые действия происходят как на северном, так и на южном фланге Бахмута. По словам начальника службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, перед тем, как совершать штурмовые действия на Бахмутском направлении, российские кафиры активно обстреливают украинские позиции.

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