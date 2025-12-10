- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Самая опасная цель: "Флэш" объяснил, почему некоторые шахеды "кружат по кругу" во время обстрелов
Шахед, долго кружащий в воздухе, на самом деле является ретранслятором для других ударных дронов. Его задача – обеспечивать канал управления из РФ и поддерживать эффективность последующих атак.
Почему некоторые российские ударные дроны-камикадзе Shahed длительное время кружатся по кругу в небе, вводя в заблуждение военных и операторов ПВО.
Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей “Флэш” Бескрестнов объяснил.
По его словам, такие дроны не "зависают" из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы, сбоя в программе или ожидания сигнала от других аппаратов. На самом деле это отдельная модификация – Shahed-ретранслятор, работающий как элемент MESH-сети.
Его задача — улететь подальше от границы и ретранслировать канал управления с территории РФ вглубь Украины, обеспечивая стабильную связь для других ударных шахедов, идущих вглубь страны.
Поэтому ретранслятор может долго "нарезать круги", оставаясь в воздухе и обеспечивая связь следующим волнам дронов.
Бескрестнов отмечает: такой дрон является приоритетной целью, ведь пока он в воздухе, эффективность атаки других шахедов значительно растет.
"Он кажется безвредным и глупой целью, а на самом деле его нужно сбивать в первую очередь", - подчеркнул эксперт.
Ранее мы рассказывали, что российские войска оснащают дроны-камикадзе радиомодемами разных частот, создавая сеть связи над Украиной для передачи разведданных и управления дронами.