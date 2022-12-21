Самая сложная ситуация со светом - в Киеве: в YASNO объяснили почему

В среду, 21 декабря, ситуация с электроснабжением в Киеве – самая сложная в стране. Этому есть несколько причин.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

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"Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация со снабжением в Киеве — самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, кто без света вообще из последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", — отметил он.

По словам Коваленко, ключевая проблема в Киеве — не генерация, а поврежденные из-за ракетных ударов сети. Он пояснил, что сеть не может работать, когда нет 60% трансформаторов. Вторая причина – это то, что линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", — добавил он.

Гендиректор YASNO уверяет, что электричества работают над ремонтами и новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования.

Какая ситуация со светом в Украине

По состоянию на среду, 21 декабря, в Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения из-за поврежденных обстрелов сети. Лимиты потребления доведены до всех областей, а их превышение приводит к аварийным отключениям.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал, что энергетикам удалось урегулировать ситуацию, а потому аварийных отключений электроэнергии в области по состоянию на данный момент не применяют.

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