Самая сложная война: Трамп вспомнил свое обещание прекратить огонь в Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине самой «сложной» и оправдал свои предыдущие слова о том, что завершит ее через 24 часа.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Трампа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня.

«Мои слова о прекращении войны в Украине за 24 часа — конечно, были саркастическими», — сказал он.

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Президент США также высказался по поводу личности главы Кремля Владимира Путина, а также отметил, что имел «проблемы» с украинским лидером.

«Путин более сложный человек, у меня тоже были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война», — сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп также заявил, что глава Кремля Владимир Путин предлагал помощь США по Ирану на фоне вероятных территориальных амбиций.

Речь также шла о встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. во время саммита НАТО в Гааге.

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