"Самая сложная зима за время Независимости": жителям Полтавщины объяснили, какая ситуация со светом в регионе

На Полтавщине не действуют графики отключений света из-за существенного дефицита электроэнергии, возникшего в результате циничных обстрелов оккупантов.

Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Чиновник объяснил, что Полтавщина после стабилизации ситуации в энергосистеме могла бы вернуться к составленным графикам отключений света (четыре часа со светом, два часа – без) со вторника, 6 декабря.

Даже за день до того, бригады энергетиков уже проводили реорганизационные переподключения.

"Но в тот же день враг снова ударил ракетами по объектам энергетики Украины в нескольких областях, и снова возник существенный дефицит электроэнергии. Поэтому применили аварийные отключения по всей Украине. Из-за того, что дефицит сохраняется, на следующий день на Полтавщину предоставили меньший объем электроэнергии и еще меньше на сегодняшний день. Поэтому облэнерго не может применить график +4/-2 и вынужденно выключает по две очереди сразу. Область самостоятельно не может производить электроэнергию", — пояснил Лунин.

Глава области добавил, что сейчас приоритетом властей является то, чтобы котельные работали непрерывно и там не выключали свет.

"Враг не способен победить нас в бою, поэтому хочет сломать тыл. Должны быть едиными и помогать друг другу. Эта зима будет самой сложной за время независимости Украины. Это не просто слова, мы чувствуем последствия на себе, но сейчас, как никогда, важно держать строй", — подытожил Лунин.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии. Это может произойти до конца этой недели, если не будет новых ударов РФ.

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