Самая спокойная за последнее время ночь: Воздушные силы рассказали, почему нет атак

В Украине ночью на пятницу, 12 января, прошла без обстрелов. Что больше – она стала самой спокойной за последнее время.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Эта ночь, пожалуй, была самой спокойной за последнее время. Не видел еще таких справок, которые собственно получают, чтобы формировать какие-то постройки утром. Сегодня не было ни одного летательного аппарата или никакого средства воздушного нападения по территории страны в течение ночи", — рассказал он, добавив, что очень редко такие справки встречаются, но действительно сегодня была тихая ночь.

По словам представителя ПС, вероятно, эта "тишина" была обусловлена ухудшением погодных условий в воздушном пространстве там, где противник работает и беспилотниками, и авиацией.

Напомним, в преддверии днем, 11 января, в Украине была объявлена полномасштабная тревога. Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия). Пусков ракет не было зафиксировано.

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