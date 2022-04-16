Самая тяжелая эвакуация: на Львовщину вывезли людей с востока, которые самостоятельно не передвигаются

Один из мужчин дорогой скончался.

На Львовщину эвакуировали более полусотни тяжелобольных людей, которые не могут самостоятельно передвигаться – это жители Северодонецка и Лисичанская. Их волонтеры под обстрелами забирали из собственных жилищ. В переоборудованных грузовых микробусах везли на вокзал в Славянск, а затем заносили в поезд, направлявшийся на Львовщину. Это была одна из самых тяжелых эвакуаций – признались волонтеры.

Об этом говорится в ТСН.

Ночью на львовском вокзале волонтеры тех, хто не ходят, на руках спускают с поезда, а лежачих людей – выносят на одеялах и кладут на носилки.

Валентину из Лисечанска 68 лет, ходить самостоятельно не может, а солнечного света говорит, не видел давно. «Я из укрытия не вылезал, я просидел там два месяца, пока уехал сюда», – рассказывает мужчина.

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А мирного неба не видел гораздо дольше. «Я из Лисичанска сам, Луганская область, там страшно, не хочу даже вспоминать. Мурашки по телу, Боже мой, дома в щепки некоторые, это ужасно», — говорит мужчина.

Раиса тоже передвигается на колесном кресле. Ей 86, вдова, сына тоже похоронила. Говорит, если бы волонтеры не эвакуировали — не знает, выжила бы. «Слышите как нас там бомбят кацапы, и днем и ночью, нет покоя, мы убегаем. Ну, а что плакать, наплакались уже, а теперь дал Бог нам такую радость», — говорит женщина.

Но этим поездом доехали не все. 83-летний дедушка скончался по дороге. Сердце не выдержало, говорит его жена и не может прийти в себя. Поезд вынужденно останавливался на Киевщине, мужчину похоронят в Белой Церкви.

На Львовщину эвакуировали более 50 тяжелобольных людей, которые не могут самостоятельно передвигаться

В этот раз волонтеры эвакуировали из Лисичанска и Северодонецка более полусотни человек – с инвалидностью и пожилых. «Оборудовали грузовые бусы, положили матрасы и довозили людей до железнодорожного вокзала Славянска. Это было очень тяжело, потому что человека, спустившегося с пятого этажа на первый, это вынести на руках, мы это делали», — рассказывает волонтер Дмитрий.

Спасенных людей временно поселили в одном из центров переселенцев. «Здесь люди имеют возможность поесть, отдохнуть от дороги, потому что едут поездами несколько дней, то есть, если есть дети или люди старшего возраста, они имеют возможность отдохнуть», — объясняют волонтеры центра.

Здесь люди переночевали и дальше их транспортировали за границу – в специализированные центры Литвы и Австрии.

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