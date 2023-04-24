"Самая удобная позиция для Путина — заморозка войны": эксперт об уязвимости армии РФ

У российских захватчиков на сегодняшний день не хватает ресурсов, чтобы заморозить войну в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, у российской оккупационной армии нет сил на масштабные наступательные операции ни на одном плацдарме на территории Украины. Главе Кремля сейчас наиболее удобной позицией будет заморозка войны, которую Кремль развязал против Украины.

Ранее на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области и правобережье Херсонской области российский МИД заявлял о необходимости мирных переговоров. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что идея той или иной заморозки войны обсуждается на самом высоком уровне.

Путину сейчас важно заморозить войну. Неважно, каким образом — это будут мирные переговоры, или это будет, например, какая-то такая стратегическая оборона, назовем ее так. Но это ему жизненно важно для того, чтобы накопить ресурс, восстановить силы и средства, израсходованные в период 2022 года. Хотя опять-таки полноценного обновления уже никогда у России не будет", — говорит эксперт.

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В случае, если россиянам удастся захватить Бахмут, они по инерции смогут продвигаться на северо-запад. Следовательно, появится угроза для Константиновки и Временного Яра. В то же время, Коваленко не видит особой угрозы для Славянска, поскольку там созданы плотные линии обороны.

“То есть им, чтобы дойти до Славянска, нужен гораздо больший ресурс, чем они потратили на то, чтобы дойти до городской черты Бахмута, и просто его нет… На какие-то решительные наступательные операции масштабного уровня прямо у российской армии нет сейчас сил практически на ни на одном плацдарме. Речь идет уже не только о Бахмуте, но в целом об этой зоне боевых действий», — сказал Коваленко.

Он отмечает, что именно для восстановления наступательного потенциала россиянам нужны какие-то мирные переговоры и оборонная тактика.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко считает, что там уже началось контрнаступление, сравнив ситуацию с успешным увольнением Харьковской области в прошлом году.

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