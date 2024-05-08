Самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны: Жорин о ситуации на фронте

Жорин уверен, что РФ точно готовится к наступлению, хотя неизвестно его сценарий – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе.

Сейчас на фронте сложилась едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"В 2022 году мы увидели несовременную российскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается", – говорит Жорин.

Военный считает, что Украина потеряла много времени, затягивая с мобилизацией, а враг тем временем готовился к новому этапу продвижения войск.

"Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся.

Пишу это не для того, чтобы вызвать панические настроения, потому что уверен, что со всем этим можем справиться. По крайней мере, военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была привлечена и тоже готовилась", – подытожил заместитель командира 3 ОШБр.

Ранее Максим Жорин заявил о необходимости "отрицательной мотивации" для уклонистов, ведь "на кону — будущее государства и нации".

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла заявила, что на Авдеевском направлении, где активно наступают россияне, на третий год полномасштабной войны до сих пор отсутствуют фортификационные укрепления.

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