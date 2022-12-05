"Самая жестокая мясорубка с начала войны": названы три причины наступления оккупантов на Бахмут

Армия России под Бахмутом Донецкой области попала в "мясорубку". У оккупантов есть три причины, чтобы продолжать наступательные действия на этом направлении, несмотря на серьезные потери.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

Эксперт объяснил важность Бахмута для россиян тремя моментами:

" Первый - чисто политический . Напомним, что эта война началась с того, что россияне признали эти так называемые недореспублики, и им нужно двигаться вперед, выходить на административные линии области.

. Напомним, что эта война началась с того, что россияне признали эти так называемые недореспублики, и им нужно двигаться вперед, выходить на административные линии области. Второй момент — россияне потерпели два стратегических очень серьезных поражения в этой войне . Я имею в виду блестящую Харьковскую операцию и не менее блестящую Херсонскую. Им нужно показывать хоть какую-то динамику успеха, потому что чем дальше, тем для них будет хуже и хуже.

. Я имею в виду блестящую Харьковскую операцию и не менее блестящую Херсонскую. Им нужно показывать хоть какую-то динамику успеха, потому что чем дальше, тем для них будет хуже и хуже. И есть сугубо военный логистический момент. К этой минуте война остается на 95% войной артиллерии, а 7-тонными грузовиками снарядов до передовой не навозишься. Там есть рабочий железнодорожный узел Дебальцево. От Бахмута до Дебальцево всего 40 км. Такая установка, как HIMARS, работает высокоточными боеприпасами до 84 км. Следовательно, этот узел находится под очень серьезной угрозой. Им банально нужно отодвинуть наши артиллерийские позиции. Пока, на мой взгляд, не успешно".

Вместе с тем, Черник охарактеризовал бои за Бахмут как "жесточайшую мясорубку, которая была с начала войны".

"По моему мнению, там складывается "маленький Верден", как в 1916 году немцы и французы под Верденом устроили очень серьезную мясорубку. И для россиян там складываются именно такие аспекты. Но не забываем, что человеческие ресурсы у них еще достаточно велики, к своему солдату они никогда не относились как к ценности. И эти "мясные волны" они ежедневно наращивают", — рассказал он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что под Бахмутом оккупанты пытаются вести штурмовые действия днем и ночью.

"Может быть час-два относительного перерыва, а потом снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой... Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои", – сообщил офицер.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что битва за Бахмут установила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

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