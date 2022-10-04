Сами для себя создают ловушки: эксперт перечислил причины, почему армия РФ терпит неудачи на всех направлениях фронта

Российские военные под натиском ВСУ бегут с оккупированных украинских территорий. На это есть несколько причин.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

"Представьте себе эти маневры: с Харьковщины на Бахмут, из Запорожского направления на Лиман. Почему возникает такая ситуация на фронте – россиянами не хватает сил, чтобы удерживать всю линию фронта. Кое-где у врага есть такие подразделения, которые потеряли боеспособность на 30-50% . Сейчас мы видим, что этот процесс отступления имеет последствия – оккупантам не хватает сил в резервах", – отмечает Мусиенко.

Также, по его словам, у россиян есть проблемы с количеством личного состава, и пока им неоткуда ждать усиления. Как объяснил Мусиенко, количество мобилизованных поступает дозировано и в небольшом количестве.

Напомним, кремлевские пропагандисты готовят россиян к сдаче части Херсонщины. Речь идет о Давидовом Броде, Малой и Большой Александровке. В российских телеграмм-каналах возникают следующие формулировки: "Вероятнее всего наши войска будут равномерно откатываться, держа ситуацию под контролем".

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