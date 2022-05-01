"Сами себя бомбят" и обманывают весь мир: в Латвии россиянка набросилась на украинку

"Сами себя бомбят" и обманывают весь мир: в Латвии россиянка набросилась на украинку

Агрессивная россиянка набросилась на украинку с ребенком в Латвии. Сначала женщина любезно начала диалог, а затем начала неконтролируемую истерику.

В Латвии неизвестная россиянка подошла к украинке с ребенком на улице. Сначала она поинтересовалась, откуда они родом. Те ответили, что из Украины. После этого женщина начала доставать свой кошелек. Украинка подумала, что женщина хочет им материально помочь и поспешила отметить, что они не нуждаются в финансовой помощи.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Боже, яке к*нчене".

"Она начала бросаться украинскими гривнами, якобы какие-то украинцы оставили в какой-то тележке. Говорила, что нам помогают, а мы к*нченые, что россияне нас не бомбят, а мы обманываем", — написала автор видео.

Россиянка также пыталась остановить женщину и хватала ребенка. Увидев, что украинская начала снимать инцидент, одиозная женщина пыталась выбить телефон из рук.

Тем временем журналисты идентифицировали российского оккупанта и его жену, призывающую мужа насиловать украинок и издеваться над людьми. Это – уроженцы РФ, переехавшие в оккупированный Крым.

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