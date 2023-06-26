Саммит мира: чиновник ЕС рассказал о переговорах и когда состоится заседание

В ЕС оценили встречи с партнерами по поводу предстоящего саммита мира.

В Копенгагене в субботу состоялась встреча по подготовке саммита мира. Вероятно, именно заседание состоится до конца 2023 года и на нем будут обсуждать варианты окончания войны России против Украины.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на анонимного чиновника ЕС.

По данным чиновника ЕС, заседание состоялось на уровне национальных советников по безопасности. Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Участие в этом приняли страны "Большой семерки" и представители Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции. Во время встречи были озвучены разные мнения по поводу предстоящего заседания саммита мира, в частности говорилось, что должна быть сделана работа, чтобы провести его уже до конца года.

"Мы будем продолжать обсуждение в этом формате. Было признание того, что любое мирное решение должно быть долгосрочным и справедливым, основываясь на принципах ООН – суверенитете, территориальной целостности, праве выбирать свое будущее", – рассказал собеседник журналистов.

Анонимный чиновник ЕС отметил, что следующее заседание планируют провести до летних каникул и хочет принять Саудовская Аравия.

Также ряд стран говорит о "диалоге с Россией", поскольку существует множество вопросов, которые нужно согласовать со страной-агрессором. Это касается ядерных рисков на ЗАЭС, возвращение в Украину похищенных детей, обмен военнопленными и продление зернового соглашения.

Что о саммите мира говорил Зеленский

Президент Зеленский в своем обращении 25 июня говорил о важной встрече по реализации украинской "формулы мира".

"Очень важные встречи состоялись сегодня в Копенгагене. Формат политических советников. Команда Офиса – Андрей Ермак, а также Андрей Сибига, а также Игорь Жовква, встретились с политическими советниками лидеров Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза. Приближаем реализацию мира, и для этого привлекаем широчайший круг партнеров", – говорил президент.

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