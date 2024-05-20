Саммит мира в Швейцарии: Зеленский назвал три важных пункта, которые должны согласовать страны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает, что страны-участники Саммит мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам.

Об этом он рассказал в интервью изданию AFP, пишет Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что чрезвычайно важно объединение всех на саммите мира.

"Это уверенность своих стран, своих обществ, кто на чьей стороне. Для нас уверенность – те, кто к нам не приехал, это не какой-то ответ, это публичный ответ. Если представителя твоего государства нет, это значит, когда ты говоришь, что" мы все хотим, чтобы был мир", нет, ты хочешь, чтобы Россия победила. Тебе говорят, давай соберемся и начнем решать вопросы и рисовать путь к миру – окончание войны", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, речь идет о:

свободное судоходство – этот пункт предусматривает защиту портовой инфраструктуры, продовольственную безопасность для всего мира и развитие экономики для нашей страны;

ядерной и энергетической безопасности – чтобы остановить удары по критической инфраструктуре;

обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

"Если мы выйдем из Саммита с этими тремя шагами, с согласованием в большинстве стран этих позиций, это будет говорить, что дальше Россия не будет их блокировать, а мы будем разрабатывать с теми или иными странами на техническом уровне уже пошаговый, очень подробный план каждого из этих пунктов ", - объяснил Владимир Зеленский.

Украина готова к диалогу со всеми государствами, поддерживающими ее территориальную целостность. Поэтому президент и его команда активно работают над привлечением к участию в Саммите представителей Глобального Юга. Ведь для Китая очень важна ядерная безопасность, для Африки и Азии – продовольственная, для арабского мира – обмен пленными.

"Даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, потому что они имеют влияние. Любое: оборонное – на уровне торговли оружием, где-то – экономическое. Они оказывают влияние на Россию. И что больше таких стран с нашей стороны — со стороны окончания войны, — тем больше придется России считаться также", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Запад опасается, что РФ проиграет войну, но и не хочет, чтобы проиграла Украина.

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