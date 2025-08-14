Саммит на Аляске: в ISW объяснили, для чего Путин использует встречу с Трампом

Путин и Трамп / © ТСН

Кремль использует саммит на Аляске, чтобы представить Россию как мировое государство, равное Соединенным Штатам, а Путина как равного президенту США Дональду Трампу. Представители РФ активно сравнивают встречу с Ялтинской конференцией.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

РФ пытается преподнести себя на уровне со США

Как отмечается, ведущий российский переговорщик и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 13 августа упомянул Ялтинскую конференцию 1945 г. между США, Великобританией и Советским Союзом, заявив, что она «выиграла Вторую мировую войну». В свою очередь, заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Алексей Чепа усилил сравнение между предстоящим саммитом и Ялтинской конференцией, заявив, что США и Россия должны «разговаривать друг с другом как друзья». Глава оккупационного Крыма Сергей Аксенов также заявил, что Трамп должен посетить оккупированный Крым, чтобы договориться о «новом Ялтинском мире». Многочисленные российские СМИ также сравнили саммит на Аляске с Ялтой и заявили, что за столом переговоров на Аляске будут «люди, реально влияющие на мировые процессы».

«Сравнения России с российско-американским саммитом 15 августа и Ялтинской конференцией 1945 года направлены на то, чтобы скрыть неравенство сил между Соединенными Штатами и Россией и представить Россию как обладающую гораздо более сильными дипломатическими, военными и экономическими позициями, чем она есть на самом деле. Россия уже пытается вообразить сам факт встречи Трампа и Путина как победу России, чтобы создать впечатление, что Россия равноправна с Соединенными Штатами», — говорится в материале.

Аналитики добавляют: сравнения между двумя встречами также некорректны, поскольку Ялтинская конференция 1945 привела к соглашению о послевоенном устройстве Европы, тогда как Трамп и другие официальные лица США неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к каким-либо американо-российским договоренностям по окончании войны в Украине.

Ранее Трамп назвал цель встречи с Путиным. Американский президент вроде бы не будет обсуждать территориальное разделение Украины с диктатором РФ. Цель его встречи на Аляске – прекращение огня.

Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров. Раздается предположение, что президент США не настроен оптимистично по поводу результатов встречи с Путиным.

Источники добавили, что лидеры заявили, что если Кремль не согласится на прекращение огня, Трамп введет новые санкции против РФ. Стороны также согласились с тем, что Украина должна быть включена в переговоры и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.