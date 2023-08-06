Саммит в Саудовской Аравии: участники договорились об основе будущего мирного соглашения — СМИ

Уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.

На саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания уважения территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", предложенной Киевом.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – объясняют они.

Напомним, 5-6 августа проходит встреча мировых лидеров в Саудовской Аравии, где обсуждают мирный план Украины. В то же время мировые лидеры могут обсудить ситуацию в Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, а также на саммите G20, который запланирован в Индии того же месяца. Об этом писало американское медиа Politico.

Сообщается, что встреча глав государств будет следующим шагом после состоявшегося в Копенгагене саммита политических советников, где стороны не смогли принять совместное заявление относительно Украины.

По мнению издания, Украина рассматривает эту встречу как "предшественницу" мирного саммита, ранее анонсированного.

Кроме того, по словам западных чиновников, переговоры по Украине могут состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН или на саммите G20 в Индии, запланированном на 9-10 сентября.

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