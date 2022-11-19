Самодельные установки и фетр для окон: украинцы причудливо отвечают врагу на попытку оставить их без света и тепла

С приходом холодов власти все чаще предупреждают о возможных отключениях не только элетрики, поэтому сейчас еще один квест — как не выпустить тепло из дома.

Украинцы причудливо отвечают врагу на попытку оставить их без света и тепла, говорится в ТСН.

Из-за рашистских обстрелов альтернативные источники электроэнергии и тепла стали самыми актуальными темами среди украинцев. Кто запасается свечами и фонариками, а есть и такие, что дома мастерят целые электростанции.

Кроме свеч — одна из самых простых альтернатив осветить дом — туристический фонарик. Светит он автономно несколько часов, но главное – не забывать зарядить его, когда свет будет.

Умельцы же создают более действенные методы "добывать" электричество. Киевлянин Ярослав собрал целую систему, за основу которой обычный автомобильный аккумулятор. “Нужен инвертор, который превращает 12 вольт от аккумулятора в 220, от которых мы живем все наши приборы. Нам нужна аккумуляторная зарядочка от розетки. Когда блекаут закончится, нам нужно подзарядить аккумулятор. Когда мы соединяем наш инвертор с сетью квартиры или офиса, свет включается”, — демонстрирует Ярослав.

В зависимости от емкости самого аккумулятора в доме может быть электроэнергия от нескольких часов или даже до нескольких суток. У Ярослава благодаря этой системе бесперебойно работает его небольшое кафе. Сюда подключили и светодиоды, и планшет, и банковский терминал. Но возможности этой самодельной системы все же ограничены, поэтому мощную печь или кофемашину не подключишь. Чтобы сварить собственное кофе — используют газовую горелку.

Ярослав подсчитал затраты на такую автономную систему питания. Получилось вроде бы немного, но единственная проблема — сейчас все эти приборы в дефиците. “Аккумулятор я купил новый в обычном автомагазине за 4 тысячи гривен. Зарядное устройство стоит около 1,5 тыс., инвертор 1,5-2 тыс.”, — подсчитывает Ярослав.

Отключение света и перебои с отоплением: как подготовиться к зиме

С приходом холодов власти все чаще предупреждают о возможных отключениях не только элетрики, поэтому сейчас еще один квест — как не выпустить тепло из дома. Кое-кто спасается твердотопливными котлами, а киевлянин Юрий – рулоном фетра, им закрывает окна, чтобы осела не остывает. “Работает тем, что он сам плотный, здесь миллиметра три видимо толщина и он служит занавеской. Нет этого воздуха, не охлаждает стеклопакет, то, что оно плотно прилегает, просто висит и достаточно этого, уже нет такого теплообмена. Магнитиков хватает, чтобы оно держалось”, – показывает свою разработку мужчина.

Но, кроме сохранения тепла, говорит, заметил еще и дополнительные плюсы. “Я заметил, что тише в доме стало, во-вторых, если бы нет уже такого конденсата на окне. В третьих, он такую плотность дает. Дай Бог, чтобы не прилетело, но от камешков каких-то немного может защиту дать”, — рассуждает Юрий.

Пока сосед-террорист продолжает неумолимо обстреливать наши города, украинцы должны быть готовы к разным ситуациям.

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