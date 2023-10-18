"Самое большое наступление с 2014-го, но это не конец": что известно о боях за Авдеевку

Российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го. Пока в городе относительно тихо. Впрочем, ожидается новое обострение.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года. Но это еще не конец той истории, которую они начали 10 октября", — подчеркнул он.

По словам Барабаша, так называемое "затишье" — это наблюдаемое пока уменьшение оборотов врага, говорит о следующем.

"Они сейчас выдохлись, ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец", — отметил он.

Сейчас ситуация по атакам по общине стала "тише", говорит Барабаш. Оккупанты наносят меньше обстрелов и ракетных ударов. Также уменьшилось количество штурмовых действий по позиции.

"Хотя на позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно, то есть на позициях очень горячо остается", — констатировал он.

По данным главы МВА, враг сейчас перегруппировывается, оттягивает подряд технику, которую он может оттянуть в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать.

"В ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении", — добавил Барабаш.

Ситуация возле Авдеевки

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты пытаются окружить Авдеевку! Несмотря на плотные обстрелы, из города идет эвакуация

Утром 18 октября представитель 110-й механизированной бригады ВСУ Антон Коцуконь сообщил, что россияне наступают в районе Авдеевки, чтобы окружить город. Враг также устраивает непрерывные обстрелы продолжительностью по 10-12 часов.

Впрочем, все же кафиры снизили темпы наступления на Авдеевку. Вместе с тем россияне пытаются захватить террикон севернее Авдеевки как выгодную высоту.

Тем временем британские разведчики оценили, смогут ли россияне захватить еще один украинский город. Они считают, что "успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе".

Известно, что кафиры установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области – это 31 декабря. Именно поэтому для них важно взять Авдеевку.

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