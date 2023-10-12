"Самое большое наступление за всю войну": какая ситуация вокруг Авдеевки сейчас

Барабаш заверил, что Силы обороны Украины отразили все вражеские атаки и сумели удержать все свои позиции.

После обострения вокруг Авдеевки ситуация там к утру 12 октября напряженная, но контролируемая украинскими войсками. Российские оккупанты не прекращают обстрелов как по городу с окрестностями, так и по позициям ВСУ.

Об этом руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Обстрелы Авдеевки

"Очень напряженная ситуация. Третьи сутки не утихают бои вокруг города, обстрелы как по позициям, так и по самому городу. Эта ночь прошла более-менее спокойно: именно по городу было несколько таких небольших обстрелов. В 2:55 произошел авиаракетный удар. Ударили по так называемому нашему местному правительственному кварталу. Пока информация не поступала на счет пострадавших и погибших гражданских", – рассказал Барабаш.

Он также сообщил, что 11 октября по территории громады прилетело около 20 вражеских ракет. Были погибшие и раненые. Среди жертв – 85-летний мужчина. Среди раненых – 69-летний мужчина и 44-летняя женщина.

"Два молодых парня — представители военной администрации — развозили хлеб по старой части города. Они получили контузии. И два человека — очень пожилой мужчина и его дочь — находятся под завалами многоэтажного дома, который разрушен в результате авиаракетного удара вчера днем", — рассказал глава ГВА.

Он отметил, что постоянно под ударами вражеской артиллерии находится Авдеевский коксохимический завод. Так, 11 октября захватчики в который раз ударили по заводу, попав в цистерны с остатками смолы. Там загорелся пожар, а россияне в то же время утверждали, что попали по складу боеприпасов.

"Это самое большое наступление на Авдеевку"

Барабаш заверил, что украинские войска отразили все российские атаки вокруг Авдеевки и сумели удержать все свои позиции.

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не имело какого-то системного характера", — рассказал глава военной администрации.

Он также сообщил, что 11 октября прошло "немного по другому сценарию".

"Они (оккупанты – ред.) не использовали технику. Большинство их штурмовых действий было с использованием сугубо пехоты. Они подвозили к своему "передку" десант: группами по 20-30 человек они его высаживали. Они одновременно на 10-12 направлений выдвигались, на разные направления к нашей линии. Смотря видео у военных – они (российские войска – ред.), как тараканы, пытались где-то найти какую-то щель", – описал ситуацию Барабаш.

Он в очередной раз подчеркнул, что ситуация очень непростая, но контролируемая.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 октября, на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Большое наступление оккупантов на Авдеевку! Что там происходит? | Гетьман

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