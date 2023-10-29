Самое большое поражение россиян: обнародованы потери окупантов во время их наступления под Авдеевкой

ВСУ также уничтожили 100 вражеских танков (только за прошедшие сутки — 5 штук, среди которых есть Т-90) и почти 250 единиц другой бронетехники.

Во время наступления российской армии под Авдеевкой, от 10 октября, кафиры понесли огромные потери, а именно более 6500 человек.

Об этом сообщил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка – это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника на Донетчине в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6500 человек", — сказал он.

Александр Штупун также озвучил количество техники, которые ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении: 100 танков и около 250 единиц другой вражеской бронетехники. Только за последние сутки, 28-29 октября, в районе Авдеевки было уничтожено пять танков россиян, среди которых Т-90.

Штупун также добавил, что под Авдеевкой оккупанты держат до 40 тысяч солдат.

Напомним, во время наступления российской армии в районе Авдеевки ВСУ необходимо продержаться всего несколько недель, затем ситуация изменится. Так считает военный эксперт Роман Свитан.

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