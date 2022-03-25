"Самое главное для Путина – земля и власть": СБУ перехватила разговор оккупанта с мамой — женщина отказывается верить сыну

Во время разговора российский оккупант рассказал своей матери, которая "пострадала" от Кремлевской пропаганды, что в Украине на самом деле нет ядерного оружия.

Российские оккупанты постепенно начинают понимать, что действительно происходит в Украине и пытаются донести правду до своих родственников в РФ. Так, во время очередного разговора, который перехватили СБУ, военный преступник рассказывает своей матери, что в нашей стране нет ядерного оружия.

Аудиодорожку разговоры представили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, во время разговора российский оккупант рассказал своей матери, “пострадавшей” от Кремлевской пропаганды, что в Украине на самом деле нет ядерного оружия, нет секретных лабораторий, где разработали неизвестный поражающий скот вирус, и что в Украине также не разработали коронавирус.

“Ты думаешь, Путину важен народ? Самое главное для него - земля, власть”, - отмечал российский оккупант.

При этом мама оккупанта наотрез отказывается верить тому, о чем говорит солдат.

“Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз**лей вам всем дать Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?”, - говорила женщина.