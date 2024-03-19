"Самое интересное нас ждет через неделю": эксперт шокировал заявлением об оружии для Украины

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“После “Рамштайна” нам обещают многие артиллерийские снаряды. Германия уже где-то нашла снаряды 122-мм калибра к гаубице Д-30 и САУ "Гвоздика". И хорошо, что Германия находит не только натовские снаряды, но и советские. Финляндия нам пообещала передать определенное количество десантных катеров. Неожиданные союзники готовы в нас инвестировать, например, Бельгия, которая дает нам 300 бронемашин. Есть проблема в том, что Рамштайн до сих пор держался на том, что США были основными провайдерами, но в такой ситуации подкладывают свинью», — отметил Киричевский.

По словам военного эксперта, после "Рамштайна" будут заложены действительно мощные решения относительно нашей поддержки.

«То есть самая главная интрига — это не Рамштайн, а то, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины, о которой объявят 26 марта. То есть самое интересное на самом деле нас ждет через неделю”, — подчеркнул Киричевский.

Напомним, министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США не позволят Киеву проиграть войну против России.

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