Самое масштабное контрнаступление с 2022 года: ВСУ сорвали планы РФ на одном из направлений фронта

Украинские военные уволили 26 населенных пунктов на Александровском направлении / © Associated Press

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Силы обороны Украины провели самое масштабное с осени 2022 года тайное контрнаступление на Александровском направлении, освободив 26 населенных пунктов на стыке трех областей.

Об этом пишет DW.

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Детали операции на Александровском направлении

Тайное контрнаступление Вооруженных сил Украины длилось более полугода и позволило успешно деоккупировать 745 квадратных километров территории. Военные 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады штурмовали вражеские позиции, постоянно продвигаясь вперед вместо удержания устойчивой обороны.

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Успеху операции способствовало одновременное наступление многих подразделений на широком фронте, что не позволило россиянам сосредоточить собственные резервы в одном месте. По словам заместителя командира батальона на псевдо «Юрист», штурмовые действия производились с минимальными потерями благодаря эффекту полной неожиданности.

"Еще месяц-полтора назад противник не понимал, где проходит передний край, где мы держим оборону и откуда начинаем вести штурмовые действия", - рассказал военнослужащий.

Он отметил, что украинские защитники эффективно использовали схемы российских фортификационных сооружений при планировании своих атак.

Роль артиллерии и беспилотников

Для максимальной сохранности жизней пехоты продвижение десантников постоянно сопровождали разведывательные и тяжелые ударные беспилотники. В то же время артиллеристы 110-й отдельной механизированной бригады наносили меткие удары по скоплениям российских войск и их логистическим маршрутам в глубоком тылу.

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Главным результатом таких слаженных действий явилось не только возвращение утраченных территорий, но и существенное отвлечение вражеских резервов от других участков фронта. Уничтожение систем связи и нарушение управления позволило украинским силам дезориентировать противника и полностью сорвать его наступательные планы.

Напомним, в начале сентября Силы обороны разбили оккупантов под Купянском . Украинским военным удалось освободить от россиян еще 4 км 2 украинской территории.

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