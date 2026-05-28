Самое тяжелое лето для россиян: Стерненко анонсировал новые удары в глубь РФ

Лето этого года обещает стать самым сложным периодом для российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. Украинские силы готовят врагу немало неприятных сюрпризов, которые существенно усложнят положение армии РФ по всем направлениям.

Об этом в своем Telegram-канале пишет общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Удары вглубь России и коллапс логистики

По словам активиста, самые главные и болезненные события для российской армии еще даже не начинались. Ключевая ставка будет сделана на уничтожение военной инфраструктуры непосредственно на территории страны-агрессорки и масштабную парализацию вражеских линий поставок.

«Это будет самое плохое и тяжелое лето для россиян. Все еще впереди. Особенно удары вглубь РФ и перерезание логистики», — подчеркнул Стерненко в своем сообщении.

Такие прогнозы раздаются на фоне более частых и результативных атак украинских дронов и ракет по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и военным базам в глубоком тылу врага. Систематическое уничтожение российской логистики уже сейчас заставляет оккупантов изменять маршруты поставок боеприпасов и горючего, что ослабляет их наступательный потенциал на фронте.

Смена правил игры и рекордные потери врага

Напомним, прогнозы Стерненко полностью перекликаются с официальными намерениями военно-политического руководства. Президент Владимир Зеленский после совещания с военным командованием заявил, что уже согласовал новые дальнобойные удары по территории России. Украина планирует усиливать давление, чтобы в Кремле ощутили реальную цену войны, а нефтяная отрасль РФ и дальше теряла свои позиции.

В то же время война все ближе подходит к самой России. Благодаря быстрому наращиванию собственного производства беспилотников Украина пробивает оборону врага вплоть до Москвы и Урала. Отечественные компании ежедневно производят сотни дронов, способных эффективно поражать российские НПЗ, логистику и военные объекты в глубоком тылу.

Создание столь широкой зоны поражения вдоль фронта заставляет оккупантов отодвигать свои склады и маршруты снабжения значительно дальше передовой. Из-за этих изменений динамики на поле боя Россия уже несколько месяцев подряд поносит потери, превышающие ее мобилизационные способности. По оценкам украинской стороны, только в течение двух весенних месяцев около 35 тысяч россиян были убиты или тяжело ранены.

