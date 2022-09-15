Самогонные аппараты в райотделах и загаженные вещи: как и где жили оккупанты в Харьковской области (фото)

В Национальной полиции показали, как российские военные жили на оккупированной Харьковщине, пока не скрылись, испугавшись ВСУ.

После освобождения Харьковщины увидели сломанную мебель, загаженные вещи, разбитые помещения, полный беспорядок в комнатах и даже самогонный аппарат.

Фото опубликовала пресс- служба Нацполиции.

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"Военные России часто выбирали себе за штаб здания местной полиции. Сколько сил мы в свое время приложили, чтобы привести эти помещения в порядок. И вот полная разруха, разобранные служебные авто во дворах. А в одном из райотделов мы даже самогонный аппарат нашли. Видимо, "второй армии мира" нужно было пополнять запасы "храбрости". Пропаганда уже не справляется", — написал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Клименко заверил, что задокументируют все военные преступления кафиров для привлечения ответственности.

"Освобожденные территории наполнены болью и ужасом. Местные забыли, что такое чувство безопасности. Поэтому нам поскорее нужно усилить здесь полицейское присутствие и задокументировать все военные преступления оккупантов. Конечно, коллаборанты тоже спокойно спать не могут.Установим всех, кто сотрудничал и помогал врагу", — подчеркнул главный полицейский.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Как сообщалось ранее, в украинской разведке рассказали, как готовились к контрнаступлению на Харьковщине.

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