Самолет, 12 беспилотников и пять крылатых ракет: украинские военные рассказали об уничтожении воздушных целей врага

Самолет, 12 беспилотников и пять крылатых ракет: украинские военные рассказали об уничтожении воздушных целей врага

Новости политики: украинские военные уничтожили самолет, 12 беспилотников и пять крылатых ракет

Второй день подряд российский преступный режим прибегает к воздушному террору – по мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины.

Шесть таких ракет российские кафиры выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории завода.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВС Украины в сообщении в Facebook.

"Понятно, почему именно Львов стал ныне мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова. После такого поступка кремлевского фюрера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16, или F-18! Чтобы украинские защитники неба на уровне сражались с преобладающими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам чуть-чуть оружия!", — говорится в сообщении.

А пока Запад захватывается героизмом украинского народа, за сутки 26 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили всего один самолет оккупантов. Это потому, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары.

В то же время для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, кафиры активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожаются украинским ПВО.

В течение суток, кроме упомянутого самолета, Воздушные Силы уничтожили по меньшей мере 12 БпЛА разных типов, 2 крылатые ракеты. Есть новости и от десантно-штурмовых войск. Сегодня воины одной из бригад ДШУ из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракет, которые несли смерть украинцам.

Активные действия в небе продолжают авиация Воздушных Сил, истребители патрулируют воздушное пространство, осуществляя перехват воздушных целей, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация продолжает наносить удары по войскам россиян на определенных направлениях.

В общем, за сутки уничтожено:

1 самолет;

12 БпЛА разных типов;

5 крылатых ракет.

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