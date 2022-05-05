Самолет и беспилотники: украинские военные уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Боевая авиация противника продолжает действовать на расстоянии и пытается не входить в воздушное пространство, контролируемое ВСУ. Впрочем, украинские защитники продолжают наносить врагу потери не только на земле, но и в небе.

В течение суток, 5 мая, украинским военным удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.

Подразделениям ПВО Воздушных Сил, Сухопутным войскам и Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось уничтожить 14 беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.

К слову, самолет оккупантов был сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

А беспилотники врага "Орлан-10" сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

Также в течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов.

Напомним, в течение 5 мая украинские военные из группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак российских оккупантов и нанесли им существенные потери.

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