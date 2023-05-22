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Самолет и сотни оккупантов: Генштаб сообщил о потерях россиян на фронте

Самолет и сотни оккупантов: Генштаб сообщил о потерях россиян на фронте

Генштаб сообщил о потерях россиян на фронте / Фото: Associated Press

Захватчики несут серьезные потери.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 22 мая, составляют 203 880 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери по состоянию на 22 мая 2023 года:

  • личного состава – около 203880 (+720) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3785 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 7407 (+9)
  • артиллерийских систем – 3278 (+20)
  • РСЗО – 565 (+1)
  • средства ПВО ‒ 327
  • самолетов – 309 (+1)
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8)
  • крылатые ракеты ‒ 1011
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14)
  • специальная техника ‒ 427 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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