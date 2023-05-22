Самолет и сотни оккупантов: Генштаб сообщил о потерях россиян на фронте

Захватчики несут серьезные потери.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 22 мая, составляют 203 880 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери по состоянию на 22 мая 2023 года:
- личного состава – около 203880 (+720) человек ликвидировано
- танков ‒ 3785 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7407 (+9)
- артиллерийских систем – 3278 (+20)
- РСЗО – 565 (+1)
- средства ПВО ‒ 327
- самолетов – 309 (+1)
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8)
- крылатые ракеты ‒ 1011
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14)
- специальная техника ‒ 427 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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