Самолет и сотни оккупантов: Генштаб сообщил о потерях россиян на фронте

Общие боевые потери России к утру понедельника, 22 мая, составляют 203 880 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери по состоянию на 22 мая 2023 года:

личного состава – около 203880 (+720) человек ликвидировано

танков ‒ 3785 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 7407 (+9)

артиллерийских систем – 3278 (+20)

РСЗО – 565 (+1)

средства ПВО ‒ 327

самолетов – 309 (+1)

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8)

крылатые ракеты ‒ 1011

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14)

специальная техника ‒ 427 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.