Самолет "Судного дня" Ил-80 9 мая пролетит над Москвой: все, что известно об этом самолете

Самолет "Судного дня" Ил-80 9 мая пролетит над Москвой: все, что известно об этом самолете

Самолет "Судного дня" пролетит над Красной площадью на параде Победы. Чем отличается Ил-80 от базового самолета Ил-86, почему он так называется самолетом "судного дня" или "конца света" в материале ТСН.ua

29 апреля Минобороны России сообщило, что 9 мая над Красной площадью на параде в сопровождении двух истребителей МиГ-29 пролетит Ил-80 — самолет "Судного дня". На это сообщение обратило агентство Reuters и Daily Mail. Также сообщается, что в этот день над Москвой пролетят способные нести ядерное оружие стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь".

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Назначение Ил-80

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны, а также управления вооруженными силами в условиях войны, в частности ядерной. Именно поэтому самолеты такого назначения называют самолетами "Судного дня", или "конца света".

Согласно спецназначению требования к самолету следующие:

Дальность и длительность полета должны обеспечить вывод ставки Верховного главнокомандующего из угрожающей зоны в случае опасности войны.

Бортовые средства должны оградить самолет от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения.

На самолете должна быть аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Самолет должен иметь возможность автономно работать, если выйдет из строя наземное и спутниковое оборудование систем ретрансляции связи и навигации.

Самолет должен иметь возможность применения из любого аэропорта гражданской авиации.

Самолет должен обеспечивать высокий комфорт на борту.

Самолет должен обладать высоким уровнем надежности, вероятность отказов систем самолета должна быть в 10 раз ниже, чем для других самолетов военного назначения.

История возникновения Ил-80

В конце 70-х, в начале 80-х годов в связи с угрозой перерастания холодной войны в горячую стадию в Генеральном Штабе Вооруженных Сил СССР было принято решение о создании воздушного командного пункта, который смог бы обеспечить управление войсками и вооружениями, в том числе ядерным оружием в условиях войны, даже ядерной. Таким образом возникла идея самолета "судного дня".

Разработка самолета велась опытно-конструкторским бюро Ильюшина. За основу был взят лайнер Ил-86 из-за того, что Ил-86 имеет фюзеляж, размер которого достаточен для размещения всей необходимой радиоаппаратуры и бортовой электроники.

В 1985 году был совершен первый полет Ил-80. После первого полета начался этап оснастки самолета всем необходимым оборудованием. В 1997 году начались работы по усовершенствованию воздушного командного пункта самолета и его электронного оборудования. В 1992 году самолет был принят на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации, по состоянию на 2019 год было построено 4 самолета Ил-80, которые находятся в эксплуатации и сегодня. Ил-80 уже принимал раз участие в параде в Москве, а именно – 9 мая 2010 года.

В 2020 году Ил-80 попал в скандал – из Ил-80, который проходил плановый ремонт в Таганроге, угнали 39 блоков оборудования для связи.

Наружно Ил-80 от своего прототипа Ил-86 отличается отсутствием иллюминаторов и усиленной конструкцией крыльев и корпуса.

Ил-80

Основные отличия самолета "судного дня" Ил-80 от базового самолета Ил-86

Снято все пассажирское и транспортное оборудование.

Установлен радиотехнический комплекс связи, обеспечивающий работу с системами управления всех видов вооруженных сил через наземный, морской или воздушный ретранслятор или через спутник. ИЛ-80 оснащается несколькими станциями спутниковой связи всех диапазонов. Самолет содержит сотни радиоэлектронных систем в изготовленные которых учтены все радиационно-устойчивые микросхемы и транзисторы военных серий, что делает связь на Ил-80 почти неуязвимой при ядерном ударе.

Установлена ​​общевойсковая система определения государственной собственности "Пароль" — аппаратно-программный технический комплекс для автоматического распознавания своих войск, сил и вооружений от войск, сил и вооружений противника.

Установлен новый комплекс связи для лётного экипажа.

Установлена ​​отдельная система кондиционирования, состоящая из нескольких подсистем, новый интерьер для размещения группы боевого управления, операторов РТК и их оборудования.

Из конструкции средней части фюзеляжа удалены иллюминаторы, изменено количество и расположение входной двери, аварийных люков и трапов, в связи с чем переработан каркас фюзеляжа;

Для обеспечения системы защиты от оружия массового поражения изменены система кондиционирования самолета, установлены вспомогательные силовые установки для энергосистемы.

Для обеспечения дальности и продолжительности полета установлена ​​штанга дозаправки топливом в воздухе, что позволяет увеличить время непрерывного пребывания в воздухе.

Усиленная конструкция крыла и корпуса для уменьшения последствий возможного ядерного взрыва.

Ил-80 внутри кабины

Ил-80

Одним из основных минусов самолета является его большая масса (208 т), в связи с чем неподготовленному пилоту поднять самолет в атмосферу будет очень непросто. Из-за большого веса Ил-80 требует более протяженной взлетной полосы, что само собой исключает возможность его использования на ряде аэродромов. Чтобы выдержать большой вес на самолете установлены четыре опоры шасси, а для распределения погрузки каждая стойка получила тележки по четыре колеса. Еще одним недостатком самолета Ил-80 является его моральное старение, потому что самолет был разработан еще в середине 70-х годов прошлого столетия.

Вооружение Ил-80

На самолете полностью отсутствует вооружение из-за того, что его защита должна обеспечиваться истребителями.

Технические характеристики самолета Ил-80

Размах крыла 48.06 м

Длина самолета 59.54 м

Высота самолета 15.81 м

Площадь крыла 2 320 м

Нормальная взлетная масса 208000 кг

Тип двигателя 4 ТВД Кузнецов НК-86

Тяга, 4 х 13000 кгс

Максимальная крейсерская скорость 850 км/ч

Практическая дальность 3600 км

Экипаж, 5 чел.

Характеристики Ил-80 в сравнении с аналогом — Boeing E-4B

Ил-80 разрабатывался в противоположность американскому Boeing E-4B, который также можно использовать в случае ядерного конфликта. Показатели обоих самолетов схожи.По сравнению с Ил-80 у Boeinga E-4B экипаж может достигать 60-114 человек, это самое большое количество людей в экипаже в авиации, а самое главное отличие - это дальность беспосадочного перелета. Если у Ил-80 дальность достигает 3 600 км, то у Boeinga E-4B – 11000 км. Компенсировать такой недостаток предназначенная возможность Ил-80 может дозаправляться в воздухе.

Boeing E-4B – американский самолет судного дня

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