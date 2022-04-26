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Самолет, вертолет и крылатые ракеты: украинские военные уничтожили семь воздушных целей оккупантов

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Самолет, вертолет и крылатые ракеты: украинские военные уничтожили семь воздушных целей оккупантов

Getty Images

Российские военные устраивают авианалеты с применением разных видов вооружения. Украинские же военные дают им достойный отпор, поэтому враг несет существенные потери.

В течение 26 апреля украинским военным удалось уничтожить семь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.

Подразделениям ПВО Воздушных Сил, Сухопутным войскам и Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось уничтожить:

  • 1 самолет (Су-25);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 2 крылатые ракеты;
  • 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные 26 апреля отбили пять атак российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.

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