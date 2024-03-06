"Самолетопад" в РФ не оставил ее без авиации, но ситуация стремительно ухудшается — эксперт

Сбитие Силами обороны Украины большого количества российских самолетов стало для РФ проблемой, но ситуация для них до сих пор не критична.

Сбитие самолетов не является критической проблемой для России, но ситуация ухудшается. Это касается не только воздушных судов, но и пилотов.

Об этом рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в начале войны за штурвалами российских самолетов сидели подполковники, майоры и ниже капитана практически никого не было. В то же время, говорит Романенко, теперь в "некрологах вечного полета" уже есть лейтенантские звания. Россияне приглашали уже и пенсионеров в "вагнеровские" группы.

"Были такие специальные эскадрильи при действующих полках, где воевали собственно "вагнеровцы". Известны случаи сбития Су-25, Су-24 с отставными пилотами", — добавил он.

Эксперт отмечает, что, в общем, в России после сбития большого количества самолетов за последний месяц ситуация с пилотами тяжелая, но не критическая.

"У них есть еще два полка на Дальнем Востоке – они представлены отдельными эскадрильями. Из отдаленных полков они могут менять летный состав", – объяснил Романенко.

Также он отметил, что в России непосредственное участие в войне против Украины принимают бомбардировщики Су-34, потому что они наиболее активно сбрасывают КАБы.

"Действительно под Авдеевкой они фактически пробомбили путь этим своим штурмовым группам. И сейчас пытаются повторить этот опыт, но выходит "мясной" штурм уже не для сухопутных войск, а для авиации", — подчеркнул Романенко.

Эксперт отметил, что поскольку зима завершилась, и можно перебросить больше дальнобойных зенитных ракетных комплексов с прикрытия критических объектов в защиту прифронтовых городов и в целом передовой, именно поэтому и достигнут такой "самолет".

"Россияне не ожидали такого ущерба. Они привыкли, что у них это конвейер сброса КАБов. Они уже начали вешать не по две, а по четыре бомбы на Су-34. Статистика максимального сброса — 350 КАБ в сутки. Под Авдеевкой — до 90 за сутки, потому что 75, это была "норма жизни", — рассказал Романенко.

Сейчас же сбрасывал меньше, потому что российские самолеты меньше вылетают в целом, но тактику свою враг продолжает.

Романенко категорически отверг версию, которую выдвигают россияне, что якобы у Украины уже есть самолет F-35, который помогает достичь высоких результатов при сбитии российских самолетов. По его словам, это не подтверждается ничем, потому что ни одна из стран НАТО не пошлет сюда свой самолет, где за штурвалом ее пилот.

Напомним, украинские военные за две недели уничтожили больше российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем РФ производит за год. Это безвозвратные потери, по меньшей мере, на ближайший год. Такое мнение высказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

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