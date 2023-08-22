Самолеты F-16: эксперт рассказал, как Украина будет получать западную авиацию и сможет ли обслуживать

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что 61 обещанный самолет F-16 Украина получит не сразу. Это станет возможным после того, как военные аэродромы смогут их принимать и обслуживать.

Об этом он сказал в эфире FreeДом.

"Нам нельзя передать 61 самолет, если у нас есть возможности по эксплуатации и обслуживанию 10 или 20 самолетов, потому что мы эту технику можем потерять. Если мы не будем иметь достаточно площадок базирования и перемещения этих самолетов — они станут лакомой мишенью для российских ударных средств. Поэтому поставки этого вооружения будут осуществляться поэтапно, по мере наращивания нашей группировки или системы эксплуатации и технического ремонта", — пояснил он.

Эксперт добавил, что западную авиацию Украина будет использовать как для ударов по оккупантам, так и для уничтожения враждебных целей.

"Говорить о том, что мы сразу получим 61 самолет будет, наверное, неправильно. Что касается того, как их будут использовать... F-16 настолько универсален самолет, что использовать его можно в очень широком спектре: и как бомбардировщик, и как площадка для запуска ракет, и как истребитель-перехватчик, и как средство поддержки ударных действий механизированных и танковых войск", – заявил Грабский.

По его словам, Украина может использовать новые самолеты изначально "небольшими дозированными группами" на отдельных участках фронта.

"А в дальнейшем, я смею предположить, что мы уже перейдем к более качественному и совершенно новому варианту использования массированных группировок этой авиации для нанесения мощных и концентрированных ракетных и бомбовых ударов по объектам противника. Я очень надеюсь, что эти самолеты помогут нам освободить восток Украины", — сказал военный эксперт.

Напомним, Украина получит по меньшей мере 42 истребителя F-16 от Нидерландов. Также Дания передаст ВСУ 19 самолетов F-16.

Читайте также: