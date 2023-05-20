Самолеты F-16 изменят ситуацию в войне в Украине — Sky News

Самолеты F-16, которые западные партнеры хотят отправить в Украину, изменят войну в Украине, но это не снизит напряжение.

Такое мнение высказал международный корреспондент и аналитик Sky News Алекс Росси.

В Белом доме заявили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, а также подготовить пилотов для их использования.

На вопрос, будут ли новые истребители иметь влияние на боевые действия, Росси сказал: "Это не облегчит трудности, с которыми сталкиваются украинские защитники. Но в долгосрочной перспективе этой войны сторона с наибольшим количеством материальных средств и по наибольшему желанию выиграть станет победителем", — сказал Росси.

"И если смотреть на это в этом смысле как на баланс, то добавление F-16 на баланс является плюсом для Украины. Но их нужно использовать тактически и стратегически правильно", — сказал журналист.

Росси добавил, что тот факт, что подготовка пилотов к использованию F-16 займет некоторое время, является "признанием того, что эта война не закончится быстро".

"Но, конечно, что касается украинцев, то для них это получит огромное достижение, если им удастся получить эти истребители F-16 и им удастся научить своих пилотов", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что истребители F-16, анонсированные Украине союзниками, могут быть в использовании украинских военных уже этой осенью.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада очень сильно "рискуют", если решятся поставлять Украине истребители F-16.

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