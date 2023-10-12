Самолеты F-16 могут задействовать раньше: Коваленко объяснил, какие задачи они будут выполнять

Истребители F-16, на которых украинские пилоты проходят тренажерную подготовку, могут применить раньше весны 2024 года, ведь они не будут простаивать на аэродромах.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, самолеты F-16 будут выполнять перехват крылатых ракет, дронов-камикадзе и других целей в зависимости от номенклатуры вооружения.

12 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что уже через несколько недель украинские летчики могут начать полеты с инструктором на самих самолетах.

В то же время Коваленко объяснил, если Украина получит дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM — это 100 километров, также армия Украины сможет наносить удары по поверхности.

"Если мы получим крылатые ракеты AGM-158 с соответствующей дальностью поражения до 300 километров. Планировочные бомбы аналогично", — добавил он.

Как сказал эксперт, есть очень интересные модификации планирующих бомб для F-16, которые имеют реактивные ускорители и позволяют использовать планирующие бомбы на расстояниях до 300 и даже более километров.

"Очень интересно было бы получить также ракеты типа AIM-119, работающие по надводным объектам, то есть противокорабельного типа, на расстоянии более 50-55 километров", — пояснил Коваленко.

Военно-политический обозреватель отметил, что такие ракеты позволят Украине больше использовать авиационную компоненту еще до начала будущих наступательных кампаний.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной 2024 года.

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